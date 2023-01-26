Россияне опрокидывают военные грузы по всей территории РФ, в настоящее время вражеские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта. Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы наносить по ним удары.

Об этом заявил в интервью CNN представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории Российской Федерации, в частности через Крымский полуостров в южные области. Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

Дальнобойная артиллерия также необходима для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.

— Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника, – отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, Российская Федерация планирует на весну и начало лета новый большой наст в Украине.