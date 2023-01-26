Полк Сил специальных операций Азов стал 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

Об этом в Telegram сообщил основатель полка Азов Андрей Белецкий.

– Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте, – написал он.

Белецкий отметил, что «российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды. Мы готовим для них множество сюрпризов».

Боевой путь подразделения начался с добровольческого отряда территориальной обороны 24 февраля 2022, созданного ветеранами подразделения полк «Азов» и представителями Азовского движения.

Бойцы ТРО «АЗОВ» защищали Киев и Киевщину, а весной подразделение было переформатировано, и как ССО АЗОВ уничтожал врага на Запорожском направлении, помогал освобождать Херсон и сражался в Донецкой области.

В обновленной бригаде отметили, что постоянно растут численно, принимая и выучивая в своих рядах высокомотивированных бойцов.

Обновленные знамена 3-й отдельной штурмовой бригады символизируют «продолжительность традиций украинской государственности: от княжеских времен, времени казачества, первых освободительных движений и до современности».

Напомним, что компания Meta пообещала не блокировать контент о полке «Азов».