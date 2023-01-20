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Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны.
— Равномерно это решение начинает действовать. Также Meta не будет блокировать страницы «азовцев» и контент о полке «Азов», если он не нарушает стандарты сообщества Meta, говорится в сообщении.
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что министерство постоянно коммуникирует с Meta о сотрудничестве. Так удалось договориться о разблокировании сотен аккаунтов украинских военных, активистов и блоггеров.
— Но острейшей темой все равно оставалась блокировка фото и видео о полке «Азов». Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине, – написал он.
Федоров отметил, что говорил об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.
Как поясняли ранее в министерстве, часть контента в Facebook и Instagram блокируется из-за автоматических алгоритмов соцсетей.
Так, политика Meta по контенту ранее не была адаптирована к реалиям войны в Украине. Кроме автоматических алгоритмов и искусственного интеллекта есть проблема в качестве модерирования контента из Украины. Также часть блокировок происходят также из-за чрезмерной активности российских ботов, массово жалующихся на публикации.
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Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны.
— Равномерно это решение начинает действовать. Также Meta не будет блокировать страницы «азовцев» и контент о полке «Азов», если он не нарушает стандарты сообщества Meta, говорится в сообщении.
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что министерство постоянно коммуникирует с Meta о сотрудничестве. Так удалось договориться о разблокировании сотен аккаунтов украинских военных, активистов и блоггеров.
— Но острейшей темой все равно оставалась блокировка фото и видео о полке «Азов». Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине, – написал он.
Федоров отметил, что говорил об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.
Как поясняли ранее в министерстве, часть контента в Facebook и Instagram блокируется из-за автоматических алгоритмов соцсетей.
Так, политика Meta по контенту ранее не была адаптирована к реалиям войны в Украине. Кроме автоматических алгоритмов и искусственного интеллекта есть проблема в качестве модерирования контента из Украины. Также часть блокировок происходят также из-за чрезмерной активности российских ботов, массово жалующихся на публикации.