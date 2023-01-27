По данным украинских военных разведчиков, российские захватчики из-за больших потерь в войне против Украины активно используют мобильные крематории.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— По данным Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО), учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов, – рассказала Анна Маляр.

По словам Маляр, таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять «традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой».

Напомним, что российские войска активизировали использование разведывательных дронов, что может свидетельствовать о подготовке к проведению новых ракетных ударов.