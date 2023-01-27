В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.

Об этом пишет «Укрэнерго» на странице в Facebook.

В результате обстрела россиян были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Вчера 26 января, враг нанес существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

— Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление, – пишет прессслужба.

Харьковской;

Донецкий;

Запорожский;

Кировоградской;

Киевской;

Черкасской;

Житомирской;

Волынский;

Львовской;

Ровенской.

До всех областей были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток. По состоянию на 11 часов превышение лимитов было зафиксировано уже в десяти областях:

Аварийные отключения возможны и в других областях в течение суток.

После вчерашнего обстрела сетевые ограничения действуют в Одессе и в других регионах, где высоковольтная инфраструктура потерпела удары.