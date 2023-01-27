В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.
Об этом пишет «Укрэнерго» на странице в Facebook.
В результате обстрела россиян были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Вчера 26 января, враг нанес существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.
До всех областей были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток. По состоянию на 11 часов превышение лимитов было зафиксировано уже в десяти областях:
— Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление, – пишет прессслужба.
Аварийные отключения возможны и в других областях в течение суток.
— Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, – добавляет Укрэнерго.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.
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В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.
Об этом пишет «Укрэнерго» на странице в Facebook.
В результате обстрела россиян были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Вчера 26 января, враг нанес существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.
До всех областей были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток. По состоянию на 11 часов превышение лимитов было зафиксировано уже в десяти областях:
— Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление, – пишет прессслужба.
Аварийные отключения возможны и в других областях в течение суток.
— Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, – добавляет Укрэнерго.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.