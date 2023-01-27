На фоне масштабных ракетных атак со стороны России в районе временно оккупированной Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Гросси отметил, что в последние дни инспекторы МАГАТЭ ежедневно докладывали о взрывах на станции.

— Некоторые взрывы, вероятно, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, другие – похоже, гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых дрожали окна офисов на станции, сегодня их было больше, – сказал он.

В настоящее время шесть реакторов ЗАЭС остановлены. Два реактора работают в специальном режиме для обеспечения теплом станции и города Энергодар.

Напомним, что все восемь атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.