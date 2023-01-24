Все 8 атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

- 24 января 2022 года, 8 блоков украинских АЭС на подконтрольном государстве территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране, - говорится в сообщении.

В то же время, один из блоков «Энергоатома» до сих пор находится в плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

При этом временно оккупированная Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение.

Как сообщалось, Министерство энергетики планирует к 2032 году построить два новых атомных блока и запустить пилотные проекты малых модульных реакторов.