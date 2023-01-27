Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран Большой семерки, а также от доноров и кредиторов Украины, которые обеспечивают устойчивость долга страны, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять займы стране, охваченной войной. В свою очередь, правительство Украины должно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, а также успешно завершить четырехмесячную безналичную программу МВФ, одобренную в прошлом году.

В случае одобрения, новая программа, рассчитанная на три-четыре года с общей суммой 14-16 миллиардов долларов, будет предусматривать выплату от 5 до 7 миллиардов долларов в первый год. Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле по лучшему сценарию, отмечают джэерела Bloomberg. Ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных кредиторов.

МВФ в комментарии Bloomberg отметил, что фонд «по-прежнему тесно взаимодействует» с Украиной, и это сотрудничество «может проложить путь к полноценной программе». Но никаких подробностей, в частности, относительно потенциального размера кредита, в МВФ не предоставили.

В Министерстве финансов Украины от комментариев отказались, отмечает Bloomberg. В отдельном заявлении в четверг Минфин выразил надежду на «полноценную» программу с фондом, включающей финансирование.

Впрочем, по словам источников американского издания, если этот план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, фонд может предоставить Украине финансирование по программе Rapid Financing Instrument на 1,3 миллиарда долларов.

В прошлом месяце МВФ оценил, что внешнее финансирование Украины должно составить не менее 39,5 миллиарда долларов в этом году. Однако Украине, вероятно, понадобится еще около 8 миллиардов долларов в этом году для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, сказал один из источников.

Согласно текущей программе МВФ, украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центральным банком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует нынешний рост глобальной экономики на 1,7%, в частности, из-за негативных последствий, вызванных вторжением России в Украину.