Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В СБУ подчеркивают, что во время следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачить преступления руководства местной добывающей компании, которая «зарабатывала» для коллаборанта захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.
Отмечается, что именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.
— Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и банковские карты с поличным. Часть полученных доходов предприятие направляло на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно захваченной части юга Украины, сообщили в ведомстве.
В сентябре прошлого года по материалам СБУ был наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора, сообщают в СБУ.
Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег в тень и их дальнейшее использование в интересах России.
Отмечается, что злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в том числе посредством приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия. Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 миллиона гривен.
По материалам СБУ руководителю добывающей компании доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, а вторая — штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или арест до трех месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.
Напомним, что Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В СБУ подчеркивают, что во время следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачить преступления руководства местной добывающей компании, которая «зарабатывала» для коллаборанта захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.
Отмечается, что именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.
— Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и банковские карты с поличным. Часть полученных доходов предприятие направляло на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно захваченной части юга Украины, сообщили в ведомстве.
В сентябре прошлого года по материалам СБУ был наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора, сообщают в СБУ.
Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег в тень и их дальнейшее использование в интересах России.
Отмечается, что злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в том числе посредством приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия. Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 миллиона гривен.
По материалам СБУ руководителю добывающей компании доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, а вторая — штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или арест до трех месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.
Напомним, что Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях