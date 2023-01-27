Служба безопасности Украины сообщила о подозрении директору предприятия в Житомирской области, работавшему на херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В СБУ подчеркивают, что во время следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачить преступления руководства местной добывающей компании, которая «зарабатывала» для коллаборанта захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.

Отмечается, что именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

— Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и банковские карты с поличным. Часть полученных доходов предприятие направляло на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно захваченной части юга Украины, сообщили в ведомстве.