Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Также Кабмин утвердил порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Кроме того, правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.
Напомним, что 4 декабря 2022 вступил в силу закон, касающийся бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В то же время правительство должно было разработать новый ряд бронирования, включающий критерии отнесения предприятий к критическим.
Согласно закону, бронированию подлежат работающие военнообязанные:
Также СНБО поручил СБУ проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской и военных администраций о выезде украинцев за границу.
Напомним, что жительница Николаева организовала преступную группу, которая помогала гражданам призывного возраста уехать за границу. Одним из способов была подделка свидетельств о рождении несуществующих детей для якобы подтверждения наличия статуса многодетного отца.
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Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Также Кабмин утвердил порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Кроме того, правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.
Напомним, что 4 декабря 2022 вступил в силу закон, касающийся бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В то же время правительство должно было разработать новый ряд бронирования, включающий критерии отнесения предприятий к критическим.
Согласно закону, бронированию подлежат работающие военнообязанные:
Также СНБО поручил СБУ проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской и военных администраций о выезде украинцев за границу.
Напомним, что жительница Николаева организовала преступную группу, которая помогала гражданам призывного возраста уехать за границу. Одним из способов была подделка свидетельств о рождении несуществующих детей для якобы подтверждения наличия статуса многодетного отца.