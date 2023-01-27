Правительство на заседании 27 января утвердило порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также Кабмин утвердил порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

Напомним, что 4 декабря 2022 вступил в силу закон, касающийся бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В то же время правительство должно было разработать новый ряд бронирования, включающий критерии отнесения предприятий к критическим.

Согласно закону, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для функционирования этих органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), когда это необходимо для выполнения мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, производящих товары и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.