Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко в прыжках в высоту выиграла этап «бронзовой» серии Мирового тура в чешском Кладно.

Об этом сообщает Общественное Спорт.

Юлия единственная из участниц дошла до высоты 1,89 метра, которую преодолела со второй попытки и таким образом установила рекорд турнира. Это ее лучший показатель с июня 2022 и лучший результат в помещении с 2021-го. Личный рекорд Чумаченко – 1,94 метра.

На турнире Чумаченко обошла бронзовый призер Евро-2021 в помещении, финку Эллу Юннилу и казахстанку Кристину Овчинникову.

Кладно Индоор. Кладно (Чехия). Прыжки в высоту (женщины) 1. Юлия Чумаченко (Украина) 1.89 м 2. Элла Юннила (Финляндия) 1.83 м 3. Кристина Овчинникова (Казахстан) 1.81м.

Напомним, что воспитанница николаевской школы легкой атлетики Юлия Чумаченко стала серебряным призером международного турнира в польском Лодзи Orlen Cup 2020.