Международный олимпийский комитет прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Заявление МОК обнародовано в Twitter.

МОК ответил на официальное письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека ООН, выразивших обеспокоенность по поводу рекомендаций комитета устранить российских и белорусских атлетов, основываясь исключительно на их гражданстве.

— Обсуждаемая концепция поддерживается подавляющим большинством олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open. Спортсмены соперничали в турнире как отдельные спортсмены под нейтральным флагом без идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя и используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг в Северной Америке и Европе, – сообщают в МОК.

В МОК добавили, что принципы, на которых базируется концепция, соответствуют Олимпийской хартии и уважались всем НОК мира, которые обнаружили, что их страна пострадала от войны или другого вооруженного конфликта.

Напомним, 25 января стало известно, что российским и белорусским спортсменам рекомендовали участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. В то же время, МОК будет проверять каждого спортсмена на предмет соблюдения правил Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса. В частности, от них потребуют не поддерживать войну в Украине. В случае несоблюдения условий участник будет устранен. В ответ на такую позицию Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут, чтобы понял, что нейтральности не существует.

Национальный олимпийский комитет Украины рассмотрит возможность бойкота летних Олимпийских игр – в случае, если российским и белорусским спортсменам разрешат вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии против Украины.