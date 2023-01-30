Николаевские медики продолжали работу во время полномасштабного вторжения России в Украину. За исполнение обязанностей 22 медика Николаева были отмечены государственными наградами. 44 медработника вступили в ряды ВСУ.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Недавно наши врачи подвели итоги 2022 года. Как городской голова от всех николаевцев поблагодарил их за работу в такое сложное время, - написал Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что 35,5 тысячи пациентов получили лечение в стационарах Николаева. Среди них – 4606 детей.

1670 малышей появилось на свет в роддомах города.

1780 пролеченных случаев острого инсульта.

515 пролеченных случаев острого инфаркта миокарда.

В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что во время военного состояния медицинские учреждения Николаева работают в штатном режиме и полностью обеспечены медикаментами и другими материалами. В условиях отсутствия электроэнергии стабильное функционирование обеспечивается с помощью автономных источников питания, водоснабжения. Благодаря девяти станциям Starlink, наши стационарные медучреждения всегда остаются на связи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами медиков Николаевской области.