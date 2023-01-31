Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.

Об этом заявил в понедельник министр обороны страны в интервью AFP .

Относительно количества танков Осло не называет точное число.

– Мы еще не определились с количеством, – сказал министр обороны Бьорн Ариль Грам.

Норвегия находится в списке ряда европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине. Скандинавское государство располагает 36 танками Leopard 2.

Напомним, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.