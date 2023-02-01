Прошлых выходных ученический дуэт николаевских виолончелисток Visavi в составе сестер Дарьи и Киры Мамаевских выступил в Польше на торжественном концерте, посвященном памяти освобождения узников в 1945 году солдатами 1-го Украинского фронта.

Об этом сообщается на фейбук-странице Николаевской детской музыкальной школы №1.

Концерт прошел на территории крупнейшего лагеря смерти в Освенциме, Польша. Девушки исполняли музыку из фильма «Список Шиндлера». Руководитель - Валентина Валяренко.

Освенцим — один из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший с конца мая 1940 по январь 1945 года возле города Освенцима в Польше. Комплекс объединял группу концлагерей, крупнейшие из которых: Аушвиц I, Аушвиц II (Биркенау), «лагерь смерти»; Аушвиц III, рабочий лагерь.

Напомним, летом в Ровно 115 гитаристов одновременно сыграли военный хит.