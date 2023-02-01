Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора и объявившего ему новое подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации «ДНР». В частности, из-за уплаты «налогов» и «сборов» в бюджет этого квазиобразования.

Среди прочего он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой «ДНР». Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что из-за сделки «бюджет» террористической организации «ДНР» получил более 290 млн российских рублей в виде «налогов» от реализации авиапродукции для нужд рашистов.

Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО «Мотор Сич» от представителей военно-политического руководства РФ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали президента АО «Мотор Сич» Александра Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Также Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, которые могут подтверждать его сотрудничество с Россией.

Также оказалось, что У Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российское гражданство.