Войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он призвал к новой военной помощи со стороны НАТО.

– Мы не можем терять инициативу. Учитывая, что россияне живут символикой, они могут что-то попытаться сделать до 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага, – заявил Алексей Резников.

Он сказал о «500 тысячах русских солдат», мобилизованных Кремлем.

— Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше, — объяснил министр обороны.

По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ «могут осуществить наступление по двум направлениям: «это может быть Донбасс, а может быть юг».