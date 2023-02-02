Войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он призвал к новой военной помощи со стороны НАТО.
– Мы не можем терять инициативу. Учитывая, что россияне живут символикой, они могут что-то попытаться сделать до 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага, – заявил Алексей Резников.
Он сказал о «500 тысячах русских солдат», мобилизованных Кремлем.
— Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше, — объяснил министр обороны.
По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ «могут осуществить наступление по двум направлениям: «это может быть Донбасс, а может быть юг».
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.
Войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он призвал к новой военной помощи со стороны НАТО.
– Мы не можем терять инициативу. Учитывая, что россияне живут символикой, они могут что-то попытаться сделать до 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага, – заявил Алексей Резников.
Он сказал о «500 тысячах русских солдат», мобилизованных Кремлем.
— Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше, — объяснил министр обороны.
По мнению Резникова, Вооруженные силы РФ «могут осуществить наступление по двум направлениям: «это может быть Донбасс, а может быть юг».
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.