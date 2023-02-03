После лётно-тактических учений российских и белорусских пилотов Россия не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования, что может означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.

Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».

— Несмотря на окончание совместного лётно-тактического учения СБ и РФ, авиационная группировка ВКС РФ не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в РФ. При этом вертолеты ВВС РБ начали передислокацию на свои постоянные аэродромы, — говорится в сообщении.

«Белорусский Гаюн» предполагает, что вывод самолетов и вертолетов ВКС РФ может начаться в ближайшие дни.

— В противном случае это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, «ужесточение авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ», — отмечают наблюдатели проекта.

Они также не располагают данными об изменении численности группировки ВС РФ в РБ.

Напомним, что в Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.