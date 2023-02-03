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Дания в сотрудничестве с ООН намерена обеспечить отопление около 50 тысяч домов в Николаевской области.

В этой связи региону пришлют более тысячи генераторов, пишет The Copenhagen Post.

«На этой неделе было объявлено, что благодаря сотрудничеству Дании с UNOPS - отделом ООН по улучшению инфраструктуры - будет обеспечено отопление около 50 000 домов в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Уже отправлено 13 мобильных котельных, а к лету прибудет более 1000 генераторов и другое важнейшее оборудование.

— Дания твердо стоит на стороне Украины и украинского народа в борьбе за свободу и демократию. Дания полностью отдана продолжению нашей поддержки — как в неотложных нуждах, так и в долгосрочной реконструкции, — сказал датский министр международного развития Дэн Йоргенсен.

Как сообщалось, 13 мобильных модульных котельных помогут пройти текущий отопительный сезон в условиях войны и последующие отопительные периоды, обеспечив теплом соцсферу, в том числе медицинские и образовательные учреждения.