За финансирование правительства Дании ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получило 13 мобильных модульных котельных, которые помогут пройти текущий отопительный сезон в условиях войны и последующие отопительные периоды, обеспечив теплом соцсферу, в том числе медицинские и образовательные учреждения.

Об этом сообщили на КП.

13 мобильных модульных котельных, мощностью 0,5 МВт каждый, были закуплены ЮНОПС у ООО «Никтеплосервис» и ООО «Альмера» и переданы Николаевскому городскому совету для нужд громади.

На предприятии отметили, что котельные будут служить дополнительным источником генерации, что позволит значительно сократить использование природного газа, а при наступлении аварийных ситуаций они станут резервным источником теплоснабжения, что позволит бесперебойно обеспечить отоплением заведения соцсферы города, которые будут в этом больше нуждаться, и ряд жилых домов.

— Уже определены локации, где будут располагаться модульные котельные. Кстати, 3 из них мы будем обслуживать в Снегиревке, которая долгое время была в оккупации, и после «гостей» россиян там не осталось ничего, поэтому сейчас оборудование такого типа позволяет быстро и качественно решить вопрос с обеспечением тепла. В Николаеве у нас несколько другая ситуация: модульные котельные - это наш план «Б» и возможность экономить природный газ, — отметил директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная военная администрация запросила получение мобильных котельных и дизель-генераторов на отопительный сезон.