В оккупированном Крыму сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро среды, 15 февраля.

— В районе населенного пункта Красная Звезда Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших противник использует сжигание, – говорится в сообщении.

У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Эти грузовики привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

Кремация военных осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Ранее сообщалось, что в боях на херсонском направлении российские военные закладывают мины под тела убитых собратьев, когда покидают позиции.