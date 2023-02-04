Критическая инфраструктура Одессы, обесточенная в результате масштабных аварий в сетях в результате возгорания важного оборудования в пятницу вечером и субботу утром, подключена к энергоснабжению.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Сейчас заживлена критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения, — сказал на брифинге в медиа-центре Одессы председатель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, "Укрэнерго" вместе с сетевым оператором «ДТЭК Одесские электросети», Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.

Таким образом, планируется освободить мощность, которую можно будет передать обычным потребителям в городе и области.

Напомним, сегодня, 4 февраля, на внеочередном заседании правительства глава Кабмина Денис Шмигаль поручил образовать круглосуточный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя «Укрэнерго», представителей Мининфраструктуры, который будет заниматься преодолением последствий масштабной энергоаварии в Одессе.

Утром 4 февраля произошла масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго. Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Масштабная авария на заживляющей Одессу подстанции произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак россиян.