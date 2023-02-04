В течение суток в Одессу привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию от США, чтобы заживить критическую инфраструктуру и жилой комплекс, обесточенные из-за аварии на подстанции.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщает в Telegram.

В Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Как пояснил Шмигаль, ситуация сложная, а масштаб аварии – существенный. Пока невозможно быстро возобновить энергопитание.

— Сейчас основная цель — питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США, отметил Шмигаль.

Также премьер отметил, что во время внеочередного заседания правительства поручил МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. Заодно, по его словам, был инициирован круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя «Укрэнерго», представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

— Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно, – написал Шмигаль.

Также премьер отметил, что в Одессе круглосуточно должны работать все «пункты несгибаемости». А для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель «Укрэнерго».

Напомним, что в субботу, 4 февраля, в Одессе произошла вторая за сутки авария на энергообъекте, город обесточен.