Вся Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария.

Об этом сообщили ДТЭК и глава областной администрации.

Энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. В настоящее время заживляют котельные, водонапорные станции, больницы и т.д. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты «Укрэнерго» устранят аварию, но это требует определенного времени.

Первая авария на подстанции произошла вечером 3 февраля. Тогда без света осталось три района Одессы и часть Одесского района. Причины аварии в «Укрэнерго» и ДТЭК не называли.

Ранее, в «Укрэнерго» сообщали, что с 28 января в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.