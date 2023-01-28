В Украине на 28 января объем потребления электроэнергии несколько уменьшился, что характерно для выходных. Но дефицит все еще значителен, в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.

Об этом сообщает "Укрэнерго».

Как объясняет оператор, последняя атака россиян нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

«В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», - объясняют в «Укрэнерго».

Что касается ограничения потребления, то сегодня всем облэнерго доказаны лимиты, действующие в течение суток.

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. При этом самая сложная ситуация фиксируется в Одесской области, где из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.