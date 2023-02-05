Чтобы восполнить потери, россияне начали вербовать заключённых женщин. Первые около 50 человек уже были отправлены на прохождение подготовки.
Об этом пишет в Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.
— Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки, пишет Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, что Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину, ответственному за тысячи военных преступлений в Украине.
Чтобы восполнить потери, россияне начали вербовать заключённых женщин. Первые около 50 человек уже были отправлены на прохождение подготовки.
Об этом пишет в Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.
— Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки, пишет Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, что Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину, ответственному за тысячи военных преступлений в Украине.