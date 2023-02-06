За предыдущую ночь российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.
Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 февраля.
— Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поджимали у местного населения.
Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах. Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь, – сказала она.
По ее словам, в Черном море бурлит мощный шторм - пять-шесть баллов.
Напомним, что на Кинбурнской косе и оккупированной территории Херсонщины произошла ротация солдат русской армии.
За предыдущую ночь российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.
Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 февраля.
— Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поджимали у местного населения.
Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах. Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь, – сказала она.
По ее словам, в Черном море бурлит мощный шторм - пять-шесть баллов.
Напомним, что на Кинбурнской косе и оккупированной территории Херсонщины произошла ротация солдат русской армии.