За предыдущую ночь российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 февраля.

— Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поджимали у местного населения.

Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах. Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь, – сказала она.