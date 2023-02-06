На Кинбурнской косе и оккупированной территории Херсона состоялась ротация солдат русской армии.

Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале «Николаевский Ваньок», который ведет представитель Сил обороны.

На Кинбурнской косе произошла ротация солдат армии РФ, указывает автор. При этом новые подразделения получили экипировку своих предшественников.

Между тем ВСУ удачно отработало по российским позициям, откуда оккупанты обстреливают Очаков (в 7 километрах от косы – прим.), Очаковский район и остров Майский. Однако этого все же недостаточно безопасности: враг продолжает обстреливать прибрежную часть Николаевщины.

Ротация военных РФ произошла также и на оккупированной территории Херсонской области. В частности, наибольшее количество оккупантов въехало в Каховский район.

ВСУ в течение недели уничтожили несколько дорогостоящих единиц военной техники: САУ, танки, ТОР.

Ранее сообщалось, что 30 января украинские защитники власть отработали по укреплению армии РФ на левобережье Херсонщины и по Кинбурнской косе Николаевской области.

Напомним, в украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе, а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».