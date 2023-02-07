Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь. Он будет таким же, как и в католической церкви.

Об этом было решено на сессии архиерейского синода УГКЦ, которая состоялась 1—2 февраля.

Такое решение приняли по многочисленным просьбам верующих. Переходить на новый календарь начнут с 1 сентября, это касается неподвижных праздников. Недвижимые праздники — это те, которые каждый год приходятся на ту же дату, например Рождество Христово (по новому стилю — 25 декабря), Николая Чудотворца (6 декабря), Рождество Богородицы (8 сентября) и т.д.

В то же время в УГКЦ разрешили приходам при желании до 2025 года отмечать праздники по старому календарю.

В мае 2023 Православная церковь Украины проведет архиерейский собор, на котором тоже будет рассматривать вопрос перехода на новый календарь.

Напомним, что Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.