В воскресенье, 12 февраля, в Николаеве пройдет акция по поиску хозяев для бездомных собак.

Об этом сообщает организация «Друзья рядом».

– У каждой собаки должен быть свой диван! Главное, помочь им встретиться! Поэтому ждем горожан в Каштановом сквере! Зоозащитники собрали сокровища из всей области. Хвостатые друзья готовятся и будут ждать свои семьи. Важно, чтобы все узнали об этом мероприятии! Поэтому не забывайте делать репосты! – сообщили роганизаторы.

Начало акции в 12:00 в Каштановом сквере.

Напомним, что целью акции является устройство бездомных собак в заботливых семьях. Мероприятие проходит не в первый раз, и во время каждой акции удалось найти дом для животных.