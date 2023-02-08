Министерство культуры признало памятники советскому генералу Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве не подлежащими занесению в Государственный реестр культурного наследия. Это значит, что их можно снести.

Об этом пишет пресс- служба Минкультуры.

Памятник Ватутину расположен в Мариинском парке Киева, а памятник Чкалову - на улице Олеся Гончара.

— И хотя вопрос переноса вышеупомянутых памятников КГГА могла решить без вмешательства министерства, другим определенным законом способом, теперь КГГА точно должна исключить эти памятники из Перечня только что обнаруженных объектов, демонтировать и перенести монументы, — отметили в ведомстве.

Минкультуры ранее уже призвало киевские власти принять решение о демонтаже памятника Ватутину. Там предлагают перенести его в музей.

Напомним, в Очакове запустили онлайн-голосование, чтобы решить дальнейшую судьбу памятника российскому полководцу Александру Суворову.