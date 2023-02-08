Команда UACatsDivision совместно с United24 и криптомедиаресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением кошек-героев Вооруженных Сил Украины.

Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов, сообщили соучредители проекта UACatsDivision, передает Укринформ.

— Сейчас в Украине формируется первый в мире флот морских дронов. Это технологическая разработка, которая позволит оградить акватории украинских морей и мирные города от российских ракет. Морские дроны могут выполнять сразу несколько боевых задач: проводить морскую разведку, наблюдать за береговой активностью и наносить огневые поражения по целям, – отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Цель проекта состоит в том, чтобы в результате продажи всех созданных NFT-изображений коллекции собрать 40 миллионов гривен. Все средства будут направлены на приобретение 4 боевых единиц первого в мире флота морских дронов, а уникальный NFТ-кот остается в собственности приобретшего его человека.

Коллекция создается вместе с криптомедией Incrypted, которые с начала полномасштабного вторжения организуют сборы средств на благотворительные проекты от мирового криптосообщества.

Обычно процедура создания NFT-коллекции и ее полная распродажа проходят в довольно ограниченный промежуток времени. Начало распродажи стартует 22 февраля 2023 года.

UACatsDivision – это первая NFT-коллекция с изображением кошек ВСУ. Организаторы призывают создать своего уникального персонажа и внести свой вклад в победу Украины.

NFT – это единица данных в цифровой книге, то есть криптографический токен, не взаимозаменяемый. Такие токены полностью различаются между собой, уникальны, а их количество строго ограничено. Сфера цифрового искусства была первой, где началось массовое использование NFT благодаря способности технологии блокчейн обеспечивать уникальную подпись и право собственности.

После создания NFT токен будет находиться в криптогаманке владельца, который он может хранить, отправлять, дарить или коллекционировать.

Напомним, NFT-музей MetaHistory собрал более 1 миллиона долларов в помощь Украине.