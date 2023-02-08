Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить на содержание Манганарыевского сквера, известного как «Сердце города», 6,3 миллиона гривен в течение года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Так, ДЖКХ 3 февраля объявило тендер по уходу за объектом: сквер «Манганаровский» с фонтаном, водопроводом и техническим помещением, расположенный в Центральном районе.

Следует отметить, что департамент ЖКХ уже объявлял проведение торгов по уходу за сквером «Сердце города» («Манганаровский», – прим.) с ожидаемой стоимостью 6 миллионов 473 тысяч гривен. Но торги отменили, потому что возникла необходимость в проведении закупки с измененным техническим заданием и дополнительными квалификационными требованиями к участникам.

В обновленном тендере по обслуживанию сквера «Манганаровский» снизили ожидаемую стоимость на 81 тысячу гривен, а значит, теперь ожидаемая стоимость работ составляет 6 миллионов 392 тысячи 121 гривну. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 31 декабря 2023 года должен будет очищать территорию сквера от снега, льда, опавших листьев и мусора, ухаживать за газонами и деревьями, ухаживать за фонтаном и его системой, а также содержать техническое помещение под ним.

Подача тендерных предложений проходит до 13 февраля, а на 14 февраля запланировано проведение аукциона.

Напомним, что договор на реконструкцию сквера «Сердце города» в Николаеве Департамент ЖКХ подписал в июле 2020 года . Стоимость работ составляла 43,5 миллионов гривен. Подрядчик должен был завершить реконструкцию к 1 сентября 2021 года. Однако на сегодняшний день работы до сих пор не завершены, а стоимость их выполнения ежегодно растет. В частности, в прогнозе бюджета Николаева до 2024 года было указано, что на реконструкцию сквера нужно еще 15 миллионов гривен . В то же время фонтан в сквере «Сердце города» запустили в сентябре 2020 года .