Фото для иллюстрации

Управление образования Николаевского городского совета в конце 2022 приобрело кухонную бытовую технику на 199 тысяч 998 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

В конце декабря управление заключило два договора с физическим лицом-предпринимателем Кулиш Аленой Сергеевной, каждый из которых на равную сумму – 99 тысяч 999 гривен.

Согласно первой закупке, управление образования приобрело:

2 холодильника Indesit LI 7 SN1EW

2 электроплиты Greta M600 Э-11

6 термопотов Rotex RTP452-S 4.5 л

8 микроволновок Candy CMW2070M

18 чайников VILGRAND VS 1860

Цены, приведенные в приложении к договору, в основном совпадают со среднерыночными или немного ниже их. Несколько товаров на данный момент нет в наличии в интернет-магазинах, так что проверить их актуальность не удалось.

Согласно второй закупке, было приобретено:

1 электроплиту Greta M600 Э-11

1 электроплита Greta M600 Е-09 белый Z-6001 NG

8 микроволновок Candy CMW2070DW

14 чайников VILGRAND VS 1860

7 термопотов Rotex RTP302-W

1 холодильник Snaige RF-32 SMS 002G

1 холодильник Snaige RF-32 SMS 002F

Договор не был опубликован в системе ProZorro, поэтому посмотреть цену закупки отдельного товара нельзя.

Напомним, в 2021 году после публикаций НикВести управление образования отменило скандальный тендер по проверке счетчиков, который хотели отдать фирме-прокладке.

В том же году управление отменило тендер по закупке видеокамер для школ и садов Николаева из-за выявленных нарушений и объявило новый.