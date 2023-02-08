Управление образования Николаевского городского совета в конце 2022 приобрело кухонную бытовую технику на 199 тысяч 998 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
В конце декабря управление заключило два договора с физическим лицом-предпринимателем Кулиш Аленой Сергеевной, каждый из которых на равную сумму – 99 тысяч 999 гривен.
Согласно первой закупке, управление образования приобрело:
Цены, приведенные в приложении к договору, в основном совпадают со среднерыночными или немного ниже их. Несколько товаров на данный момент нет в наличии в интернет-магазинах, так что проверить их актуальность не удалось.
Согласно второй закупке, было приобретено:
Договор не был опубликован в системе ProZorro, поэтому посмотреть цену закупки отдельного товара нельзя.
Напомним, в 2021 году после публикаций НикВести управление образования отменило скандальный тендер по проверке счетчиков, который хотели отдать фирме-прокладке.
В том же году управление отменило тендер по закупке видеокамер для школ и садов Николаева из-за выявленных нарушений и объявило новый.
Управление образования Николаевского городского совета в конце 2022 приобрело кухонную бытовую технику на 199 тысяч 998 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
В конце декабря управление заключило два договора с физическим лицом-предпринимателем Кулиш Аленой Сергеевной, каждый из которых на равную сумму – 99 тысяч 999 гривен.
Согласно первой закупке, управление образования приобрело:
Цены, приведенные в приложении к договору, в основном совпадают со среднерыночными или немного ниже их. Несколько товаров на данный момент нет в наличии в интернет-магазинах, так что проверить их актуальность не удалось.
Согласно второй закупке, было приобретено:
Договор не был опубликован в системе ProZorro, поэтому посмотреть цену закупки отдельного товара нельзя.
Напомним, в 2021 году после публикаций НикВести управление образования отменило скандальный тендер по проверке счетчиков, который хотели отдать фирме-прокладке.
В том же году управление отменило тендер по закупке видеокамер для школ и садов Николаева из-за выявленных нарушений и объявило новый.