Европейская комиссия подтвердила в среду, что через два дня после разрушительного землетрясения сирийское правительство попросило Евросоюз о помощи.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на европейские СМИ.

— Сегодня утром мы также получили запрос от правительства Сирии в ЕС о помощи через механизм гражданской защиты. Мы поделились этим запросом с государствами-членами ЕС и поощряем их оказать необходимую помощь в натуральной форме, - сказал журналистам комиссар по кризисным вопросам Янез Ленарчич.

Запрос от сирийского правительства содержит длинный список пунктов, добавил он, таких как помощь в поисково-спасательных работах, медицинские предметы, включая лекарства, а также продукты питания и «типовые предметы экстренной помощи».

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке. По состоянию на 8 февраля 2023 года число погибших превысило 11 тысяч человек.