Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что число погибших в Турции в результате разрушительного землетрясения и последующих подземных толчков возросло до 8574 человек, пострадавших - 49 133 человека.

Его заявление цитирует TRT Haber.

— Сейчас, к сожалению, количество погибших составляет 8 тысяч 574, количество раненых – 49 тысяч 133. Количество разрушенных зданий – 6 тысяч 444, — сказал Эрдоган, цитируемый телеканалом.

Турецкий лидер прилетел в город Кахраманмараш, пострадавший от землетрясения.

Турцию 6 февраля потряс мощное землетрясение, которое почувствовали в соседних странах. Значительно пострадала также Сирия. Землетрясения потом повторились, ощущались и афтершоки более слабой силы.

Ранее сообщалось, что спасатели пытались спасти оказавшихся под завалами людей, поскольку количество жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии во вторник превысило 5000 человек.

Также сообщалось, что посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения.