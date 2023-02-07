Посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

— Турция. Обновленная информация. Наше посольство разыскало шесть украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает связь с ними, — написал Олег Николенко в фейсбуке.

По его словам, общее количество обращений о гражданах Украины в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27. Ранее сообщалось о 24 обращениях.

Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания, данных об украинцах среди жертв землетрясения нет, добавил спикер МИД.

Напомним, что в результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человек, а в Сирии - до 1293 человек.