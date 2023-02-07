Спасатели пытались спасти оказавшихся под завалами людей, поскольку количество жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии во вторник превысило 5000 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,8 – самое большое по количеству жертв в Турции с 1999 года – произошло рано в понедельник, свергнув тысячи зданий, в том числе многие жилые дома, разрушив больницы и оставив тысячи людей ранеными или оставшись без крова в городах Турции и Сирии..

В турецком городе Антакья у сирийской границы, где 10-этажные дома развалились на улице, журналисты Reuters увидели, как спасательные работы проводятся на одном из десятков насыпей обломков.

Температура была близка к нулю, поскольку пошел дождь, а в городе не было электричества и топлива.

Турецкие власти сообщают, что около 13,5 миллионов человек пострадали в районе, охватывающем примерно 450 км от Аданы на западе до Диярбакыра на востоке и 300 км от Малатьи на севере до Хатая на юге. В Сирии власти сообщили о погибших на юге вплоть до Хамы, примерно в 100 км от эпицентра.

Напомним, что землетрясение на юге Турции и севере Сирии произошло утром, 6 февраля. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самой большой бедой в стране с 1939 года.

Власти Турции объявили национальный семидневный траур из-за гибели людей.

Фоторепортаж

Фото: REUTERS/Umit Bektas