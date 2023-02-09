Посольство Грузии в Украине передало Николаеву семь мощных дизель-генераторных установок для объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

Отмечается, что часть из них поступит в те филиалы, где отсутствовало резервное питание на случай аварийного обесточивания. Остальные будут использоваться на других объектах критической энергетической инфраструктуры.

Напомним, волонтеры литовской организации Lions Klubų Asociacija передали 19 генераторов для нужд Николаевской области.