Волонтеры литовской организации Lions Klubų Asociacija передали 19 генераторов для нужд Николаевской области.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Благодаря посольству Литвы в Украине волонтеры литовской организации Lions Klubų Asociacija привезли генераторы разной мощности – от 2 до 6 кВт. Этого может хватить как для обычной подзарядки техники, так и более весомые энергоносители, – сообщила она.

Глава облсовета добавила, что генераторы уже доставили в Николаев, откуда их распределяют между общинами, ситуация с электроэнергией в которых самая сложная.

— Дело в том, что во многих общинах, где шли боевые действия, враг повредил целые линии электропередач. Для их восстановления нужно очень много времени. Энергетики делают максимум, но многие деревни все еще остаются обесточенными, – отметила Анна Замазеева.

Она также добавила, что литовцы также передали сладости для украинских детей: «В коробках, кстати, сладости для украинских детей. Их собственноручно изготовили литовцы. Спасибо зарубежным партнерам за помощь! Украина точно победит, потому что с нами весь мир!».

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры , чтобы исключить любые коррупционные риски при восстановлении города.