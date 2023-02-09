Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у его страны нет «красных линий» в вопросе предоставления Украине истребителей, но предупредил, что у его страны нет средств, чтобы отказаться от собственных самолетов.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС, пишет CNN.

— Это не красная линия, — сказал Кошта.

Португалия имеет вооружение 27 истребителей F-16 AM, но Кошта говорит, что они уже связаны с несколькими обязательствами перед НАТО.

— Это та сфера, где у нас просто нет возможности (помочь Украине, - ред), учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись, — сказал он.

Кошта также отметил, что Португалия делает все возможное, чтобы поддержать Украину с начала войны, подчеркнув недавнее обязательство отправить три своих танка Leopard 2.

Он добавил, что поставки в Украину имеют конечную цель достижения мира, но только на украинских условиях.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях стандартов НАТО.