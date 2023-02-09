Россия потенциально потеряла до половины всего оперативного танкового парка с начала войны в Украине, поскольку ее военные пытаются достичь целей вторжения Владимира Путина.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx и военного аналитика Oryx Якуба Яновского.

– Группа сообщила, что подтвердила 1000 потерь российских танков в этой войне. 544 российских танка были захвачены украинскими силами, 79 повреждены и 65 брошены, – говорится в сообщении.

По словам военного аналитика Oryx Якуба Яновского, эта статистика включает только потери, которые смогла подтвердить мониторинговая группа. По его оценкам, реальное количество может составить около 2 тысяч танков.

— Россия начала войну (полномасштабное вторжение – ред.), имея на вооружении около 3 тысяч танков… поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию танков, – добавил Якуб Яновский.

По его словам, перед началом войны РФ было около 4 тысяч танков в резерве. Однако многие сохранились только «на бумаге». Таким образом, даже если предположить, что все они могут быть отлажены, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил, как считает Якуб Яновский.

По данным Oryx, общая цифра потерь российской техники составляет около 9100 единиц. Общие потери Украины составляют 2934 единицы техники.

Напомним, украинские военные в течение 8 февраля уничтожили 910 оккупантов . За время полномасштабной войны россия уже потеряла около 135 010 своих солдат.