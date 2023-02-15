Председатель Херсонской военной областной государственной администрации Александр Прокудин считает, что российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей.

Такое заявление он сделал во вторник, 14 февраля, в своем видеообращении в Facebook.

По словам главы Херсонской ОГА, город и область находятся под надежной защитой. Александр Прокудин добавил, что после проведения ряда стратегических совещаний, им были определены проблемы в организации обороны области и поставлены приоритетные задачи представителям сил обороны и безопасности области для сохранения жизни гражданского населения.

— Поздравляю, непокоренную Херсонщину. Стратегические совещания по налаживанию взаимодействия с представителями сил обороны и безопасности области, которые прошли на прошлой неделе, логически завершились моим обзором позиций наших военных и наглядным определением проблем в организации обороны области и сохранения жизни гражданского населения. Думаю, все понимают, что я не могу рассказать подробности. Поверьте, еще многое нужно сделать, но Херсон под надежной защитой. Сейчас главное – обеспечить размещение военнослужащих с учетом надлежащего уровня их безопасности, создание необходимых условий для их боевой готовности и решение логистических проблем. Российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей. Передам общее настроение херсонцев, страдающих этими террористическими обстрелами: «Мы очень злые. Наше желание поскорее изгнать оккупационные войска из Херсона», – рассказал Александр Прокудин.

Кроме того, Александр Прокудин заявил, что из-за популизма некоторых руководителей ведомств, в Херсонской области в негодном состоянии находятся объекты укрытия города, что представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан.

— Хочу отметить, что в отличие от других руководителей, которые предпочитают дистанцироваться от реалий жизни простых людей, я нахожусь в Херсонской области круглосуточно. И мне очень болит, что из-за популизма и стремления видеть желаемое, а не реальное, объекты укрытия города находятся в непригодном состоянии, а это представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому вопрос надлежащего состояния укрытий, где находят спасение граждане во время воздушных тревог – один из ключевых, – сказал глава Херсонской ОВД.

Кроме того, глава Херсонской ОВА призвал горожан не пренебрегать воздушными тревогами, особенно накануне годовщины полномасштабного вторжения.

Напомним, что 7 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым председателем Херсонской области Александра Прокудина .