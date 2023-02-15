Председатель Херсонской военной областной государственной администрации Александр Прокудин считает, что российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей.
Такое заявление он сделал во вторник, 14 февраля, в своем видеообращении в Facebook.
По словам главы Херсонской ОГА, город и область находятся под надежной защитой. Александр Прокудин добавил, что после проведения ряда стратегических совещаний, им были определены проблемы в организации обороны области и поставлены приоритетные задачи представителям сил обороны и безопасности области для сохранения жизни гражданского населения.
— Поздравляю, непокоренную Херсонщину. Стратегические совещания по налаживанию взаимодействия с представителями сил обороны и безопасности области, которые прошли на прошлой неделе, логически завершились моим обзором позиций наших военных и наглядным определением проблем в организации обороны области и сохранения жизни гражданского населения. Думаю, все понимают, что я не могу рассказать подробности. Поверьте, еще многое нужно сделать, но Херсон под надежной защитой. Сейчас главное – обеспечить размещение военнослужащих с учетом надлежащего уровня их безопасности, создание необходимых условий для их боевой готовности и решение логистических проблем. Российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей. Передам общее настроение херсонцев, страдающих этими террористическими обстрелами: «Мы очень злые. Наше желание поскорее изгнать оккупационные войска из Херсона», – рассказал Александр Прокудин.
Кроме того, Александр Прокудин заявил, что из-за популизма некоторых руководителей ведомств, в Херсонской области в негодном состоянии находятся объекты укрытия города, что представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан.
— Хочу отметить, что в отличие от других руководителей, которые предпочитают дистанцироваться от реалий жизни простых людей, я нахожусь в Херсонской области круглосуточно. И мне очень болит, что из-за популизма и стремления видеть желаемое, а не реальное, объекты укрытия города находятся в непригодном состоянии, а это представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому вопрос надлежащего состояния укрытий, где находят спасение граждане во время воздушных тревог – один из ключевых, – сказал глава Херсонской ОВД.
Кроме того, глава Херсонской ОВА призвал горожан не пренебрегать воздушными тревогами, особенно накануне годовщины полномасштабного вторжения.
Напомним, что 7 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым председателем Херсонской области Александра Прокудина .
|
Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичностіТарас Кремінь
|
Google зняв санкції з НикВестиОлег Деренюга
Председатель Херсонской военной областной государственной администрации Александр Прокудин считает, что российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей.
Такое заявление он сделал во вторник, 14 февраля, в своем видеообращении в Facebook.
По словам главы Херсонской ОГА, город и область находятся под надежной защитой. Александр Прокудин добавил, что после проведения ряда стратегических совещаний, им были определены проблемы в организации обороны области и поставлены приоритетные задачи представителям сил обороны и безопасности области для сохранения жизни гражданского населения.
— Поздравляю, непокоренную Херсонщину. Стратегические совещания по налаживанию взаимодействия с представителями сил обороны и безопасности области, которые прошли на прошлой неделе, логически завершились моим обзором позиций наших военных и наглядным определением проблем в организации обороны области и сохранения жизни гражданского населения. Думаю, все понимают, что я не могу рассказать подробности. Поверьте, еще многое нужно сделать, но Херсон под надежной защитой. Сейчас главное – обеспечить размещение военнослужащих с учетом надлежащего уровня их безопасности, создание необходимых условий для их боевой готовности и решение логистических проблем. Российские военные ежечасно обстреливают Херсонщину, таким образом пытаясь снизить темпы украинской власти по восстановлению нормальной жизни на деоккупированных территориях, а также запугать и разуверить их жителей. Передам общее настроение херсонцев, страдающих этими террористическими обстрелами: «Мы очень злые. Наше желание поскорее изгнать оккупационные войска из Херсона», – рассказал Александр Прокудин.
Кроме того, Александр Прокудин заявил, что из-за популизма некоторых руководителей ведомств, в Херсонской области в негодном состоянии находятся объекты укрытия города, что представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан.
— Хочу отметить, что в отличие от других руководителей, которые предпочитают дистанцироваться от реалий жизни простых людей, я нахожусь в Херсонской области круглосуточно. И мне очень болит, что из-за популизма и стремления видеть желаемое, а не реальное, объекты укрытия города находятся в непригодном состоянии, а это представляет большую опасность для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому вопрос надлежащего состояния укрытий, где находят спасение граждане во время воздушных тревог – один из ключевых, – сказал глава Херсонской ОВД.
Кроме того, глава Херсонской ОВА призвал горожан не пренебрегать воздушными тревогами, особенно накануне годовщины полномасштабного вторжения.
Напомним, что 7 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении новым председателем Херсонской области Александра Прокудина .