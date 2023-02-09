Жены военных из Донбасса, воевавшие на стороне оккупантов, остались без шуб, которые им вроде бы раздали – мех отобрали после съемок видеоролика с благодарностью.

Об этом сообщает Meduza.

Сообщается, что после публикации видео движение «Феминистское антивоенное сопротивление» связалось с одной из снявшихся в видео женщин. Она заявила, что у нее и еще по меньшей мере трое других женщин шубы забрали сразу после записи.

По ее словам, вначале вдовам сказали, что шубы плохого качества, пообещав вскоре выдать новые. Однако после многочисленных звонков организатору раздачи женщинам заявили, что произошла ошибка и шубы назначались другим людям.

Женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если они снимутся в видеоролике.

При этом уточняется, что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ложными. «Такое часто бывает, что-то привозят из Москвы и снимают, мы всегда благодарны», - сказала собеседница движения, однако она не уточнила, сколько настоящих вдов пригласили на раздачу шуб.

Ранее сообщалось, что женам погибших оккупантов из так называемой «ДНР» раздали 21 шубу. На видео вдовы убитых выстроились в один ряд, чтобы поблагодарить за «помощь». Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, спасибо очень от чистого сердца!», - говорит одна из женщин. Закадровый голос мужчины утверждал, что шубы поступили от «российского актива». «В такие моменты чувствуешь, что мы одна семья», - говорит мужчина.