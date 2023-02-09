Министерство здравоохранения Украины уже весной расширит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.
Об этом сообщает правительственный портал.
— Для того, чтобы упростить процесс назначения лекарства, сделать его более эффективным и современным, весной 2023 года Минздрав внедряет электронный рецепт на все рецептурные лекарства. Также это позволит усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках, говорится в сообщении.
Расширение е-рецепта будет постепенным, например, при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на бумажном бланке.
Там отметили, что электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и пациент покупает за собственные средства.
В этот список входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний и другие. Там отметили, что к рецептурным препаратам также могут относиться некоторые обезболивающие, успокаивающие и препараты от кашля.
Электронный документ можно получить вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. В то же время, пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ (электронная система здравоохранения).
Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФЛП. И для этого необязательно договор с НСЗУ.
Для того чтобы получить рецепт на рецептурное лекарство необходимо обратиться на прием к врачу.
При осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.
Напомним, что война испытывает нас на крепость. В то же время, непростые времена и новые вызовы позволили увидеть немало преимуществ, доступных для украинцев. Среди них – Программа медицинских гарантий, которая продолжает работать вполне даже в военное время. Рассказываем, как украинским пациентам получить бесплатную медицинскую помощь.
Министерство здравоохранения Украины уже весной расширит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.
Об этом сообщает правительственный портал.
— Для того, чтобы упростить процесс назначения лекарства, сделать его более эффективным и современным, весной 2023 года Минздрав внедряет электронный рецепт на все рецептурные лекарства. Также это позволит усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках, говорится в сообщении.
Расширение е-рецепта будет постепенным, например, при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на бумажном бланке.
Там отметили, что электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и пациент покупает за собственные средства.
В этот список входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний и другие. Там отметили, что к рецептурным препаратам также могут относиться некоторые обезболивающие, успокаивающие и препараты от кашля.
Электронный документ можно получить вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. В то же время, пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ (электронная система здравоохранения).
Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФЛП. И для этого необязательно договор с НСЗУ.
Для того чтобы получить рецепт на рецептурное лекарство необходимо обратиться на прием к врачу.
При осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.
Напомним, что война испытывает нас на крепость. В то же время, непростые времена и новые вызовы позволили увидеть немало преимуществ, доступных для украинцев. Среди них – Программа медицинских гарантий, которая продолжает работать вполне даже в военное время. Рассказываем, как украинским пациентам получить бесплатную медицинскую помощь.