Министерство здравоохранения Украины уже весной расширит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.

— Для того, чтобы упростить процесс назначения лекарства, сделать его более эффективным и современным, весной 2023 года Минздрав внедряет электронный рецепт на все рецептурные лекарства. Также это позволит усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках, говорится в сообщении.

Расширение е-рецепта будет постепенным, например, при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на бумажном бланке.

Там отметили, что электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и пациент покупает за собственные средства.

В этот список входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний и другие. Там отметили, что к рецептурным препаратам также могут относиться некоторые обезболивающие, успокаивающие и препараты от кашля.

Где и как получить е-рецепт?

Электронный документ можно получить вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. В то же время, пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ (электронная система здравоохранения).

Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФЛП. И для этого необязательно договор с НСЗУ.

Для того чтобы получить рецепт на рецептурное лекарство необходимо обратиться на прием к врачу.

При осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.