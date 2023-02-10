Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова, чтобы потребовать объяснений по поводу российской ракеты, пролетевшей над территорией страны 10 февраля.

Об этом сообщает Newsmaker.

— Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления Молдовы. Это совершенно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям, — заявил представитель министерства Даниэл Воде.

Отмечается, что российский посол был вызван, чтобы «указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства».

«Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны оказывают непосредственное негативное влияние на граждан нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.