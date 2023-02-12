Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Соответствующий указ, датированный 7 февраля, опубликован на сайте Президента Украины.

Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговскому ОВО осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.

Александр Ломако,и.о. городского головы Чернигова

В то же время, на сайте Черниговского городского совета сообщается, что 9 февраля состоялось заседание сессии Черниговского городского совета. Как отмечается в информации пресс-службы, на сессионном заседании присутствовало 31 из 42 депутатов. В общей сложности они рассмотрели восемь вопросов. Город продолжает работать в обычном режиме.

Указывается, что теперь исполняющим обязанности Черниговского городского головы стал секретарь горсовета Александр Ломако. Именно на него, согласно действующему законодательству, возлагают функциональные обязанности руководителя города во время отсутствия мэра Владислава Атрошенко.

Процедуру введения военной администрации регламентирует Закон Украины «О правовом режиме военного положения». В Украине согласно Указу президента от 24 февраля 2022 года все областные и районные администрации автоматически стали военными. Что касается введения военных администраций в городах, поселках и территориальных общинах, то, по словам исполнительного директора Черниговского отделения Ассоциации городов Украины Николая Силенко, это явление исключительное.

— Это происходит там, где или нет местного самоуправления, или оно не справляется со своей функцией при тех или иных обстоятельствах, например, деоккупированный Изюм, Купянск или Херсон — то есть там, где есть проблемы с местным самоуправлением или коллаборация. То есть там, где не срабатывают местные власти, где они не справляются со своими непосредственными функциями, прежде всего по безопасности и обороне, там может вводиться военная администрация, - сказал Николай Силенко, сообщает Общественное.

Решение о ее введении принимается Президентом Украины по представлению либо областной военной администрации, либо по представлению военного командования, когда инициативу проявляет Генеральный штаб.