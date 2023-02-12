Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованные для эффективных наступательных операций.

Об этом говорится в отчете ISW.

Украинские военные чиновники и российские военные националисты умаляют способность России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах, в которых находятся российские Вооруженные силы.

Кульминационный момент и тактические неудачи русских войск под Угледаром в Донецкой области, возможно, еще больше ослабили веру русского ультранационалистического общества в то, что русские войска способны начать решающую наступательную операцию.

Несоответствие между ограниченным, но значительным продвижением российских войск в районе Бахмута и отсутствием значительных продвижений в других частях Украины может подтвердить наблюдение военных блоггеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневренной войны.

Аналитики отмечают, что российское военное командование разворачивает свои наиболее элитные подразделения в районе Бахмута небольшими группами, используя тактику проникновения в город.

Такая тактика, похоже, приводит к значительному тактическому продвижению российских войск в районе Бахмута, что может привести к оперативным преимуществам, если украинские войска решат отступить из Бахмута.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительному продвижению, не имеющему оперативного значения.

В ISW информируют, что все наблюдавшиеся на данный момент формирования (РФ – прим.) стали небоеспособными на предыдущих этапах войны и, вероятнее всего, были восстановлены за счет мобилизованного личного состава.

Эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав для проведения эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Это совпадает с прогнозами ISW.

Нехватка соответствующих транспортных средств, боеприпасов и других материальных средств, по всей вероятности, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

Поэтому, по мнению аналитиков, российские военные вряд ли смогут расширить свое наступление из района Бахмута на более широкую территорию военных действий, поскольку тактика, которую они применяют в Бахмуте, больше подходит для плотной городской среды, а также потому, что российским войскам не хватает элитных формирований. необходимых для проведения более масштабного наступления на востоке Украины таким же образом.

В институте отмечают, что финансист группы «Вагнер» Евгений Пригожин пытается спасти свое уменьшающееся влияние в России, поскольку Кремль продолжает игнорировать его и его наемников.

Кроме того, Пригожин подтвердил, что «Вагнер» прекратил вербовку в тюрьмах из-за истечения срока действия соглашения, разрешавшего такую вербовку, с неустановленным ведомством – вероятно, с российским МО.

Кремль продолжает «омрачать звезду» Пригожина, лишая его права вербовать в тюрьмах и нацеливаясь на его влияние в информационном пространстве.

В институте указывают, что критика Пригожиным военной кампании Кремля напоминает риторику бывшего русского боевика Игоря Гиркина.

«Не исключено, что Пригожин также превращается в ожесточенного фанатика, теряющего способность использовать свою параллельную армию для получения политического влияния.

С другой стороны, если нынешнее российское наступление быстро остановится, звезда российских военных может снова погаснуть, что, возможно, снова откроет путь для Пригожина в восстановление своей значимости и новых возможностей», – говорится в отчете.

Основные выводы ISW за 11 февраля:

Украинские военные чиновники и российские военные националисты умаляют способность России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при обстоятельствах, в которых находятся вооруженные силы России.

Кульминационный момент и тактические неудачи российских войск под Угледаром, Донецкая область, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны приступить к решающей военной операции.

Несоответствие между ограниченным, но значительным продвижением российских войск в районе Бахмута и отсутствием значительных успехов в других частях Украины может подтвердить наблюдение военных блоггеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневренной войны.

Пригожин пытается спасти свое уменьшающееся влияние в России, поскольку Кремль продолжает отстранять его и его наемников.

В ночь с 10 на 11 февраля российские войска нанесли удары по южной Украине с использованием авиации, ракет, воздушных и морских беспилотников.

Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Сватового и Кременной.

оккупанты продолжают отдавать приоритет наступательным операциям в Донецкой области.

Российские оккупационные власти, вероятно, спускают воду из Каховского водохранилища.

Пригожин подтвердил, что группа «Вагнера» прекратила вербовку в российских тюрьмах в связи с истечением срока действия соглашения между группой «Вагнера» и Министерством обороны России.