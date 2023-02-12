В Верховной Раде нарабатывается законопроект, благодаря которому будет перезапущена система установки солнечных домашних электростанций.
Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
— Потребность государства, чтобы эти станции продолжали устанавливать, остается. Однако оператор системы «Укрэнерго» говорит, что, кроме самих станций, нужно еще поощрять людей устанавливать и накопители.
Это промышленные аккумуляторы. Туда электроэнергия может храниться, когда она не нужна, и выдается в сеть, когда нужна. По сути это функция балансировки, что сейчас нужно нашей энергосистеме, – объясняет Андрей Жупанин.
Нардеп добавил, что законопроект планируется зарегистрировать в пределах месяца. Кроме этого, планируется согласовать с правительством выделение кредитов для финансирования установки этих электростанций,
Также главным условием, оговоренным с «Укрэнерго», является установка небольшой аккумулирующей станции.
В Верховной Раде нарабатывается законопроект, благодаря которому будет перезапущена система установки солнечных домашних электростанций.
Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
— Потребность государства, чтобы эти станции продолжали устанавливать, остается. Однако оператор системы «Укрэнерго» говорит, что, кроме самих станций, нужно еще поощрять людей устанавливать и накопители.
Это промышленные аккумуляторы. Туда электроэнергия может храниться, когда она не нужна, и выдается в сеть, когда нужна. По сути это функция балансировки, что сейчас нужно нашей энергосистеме, – объясняет Андрей Жупанин.
Нардеп добавил, что законопроект планируется зарегистрировать в пределах месяца. Кроме этого, планируется согласовать с правительством выделение кредитов для финансирования установки этих электростанций,
Также главным условием, оговоренным с «Укрэнерго», является установка небольшой аккумулирующей станции.