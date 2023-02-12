В Верховной Раде нарабатывается законопроект, благодаря которому будет перезапущена система установки солнечных домашних электростанций.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

— Потребность государства, чтобы эти станции продолжали устанавливать, остается. Однако оператор системы «Укрэнерго» говорит, что, кроме самих станций, нужно еще поощрять людей устанавливать и накопители.

Это промышленные аккумуляторы. Туда электроэнергия может храниться, когда она не нужна, и выдается в сеть, когда нужна. По сути это функция балансировки, что сейчас нужно нашей энергосистеме, – объясняет Андрей Жупанин.