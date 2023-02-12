Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что страны Европы должны работать над лучшим распределением украинских беженцев.

Об этом она сказала изданию Bild am Sonntag, сообщает Европейская правда.

По ее словам, другие страны Европейского Союза могут сделать больше, чтобы облегчить напряжение у соседей Украины, принявших большое количество бежавших от вторжения России гражданских лиц.

— Особо должны почувствовать облегчение наши восточноевропейские соседи. Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания – 160 тысяч. Так оставаться не может, – сказала Нэнси Фезер.

Она утверждала, что нужна лучшая координация, если продолжающиеся российские атаки повлекут за собой новую волну беженцев, стремящихся уйти от насилия.